Deutschland-Tour macht heuer Station in Schweinfurt

Schweinfurt: Die Deutschland Tour der Radprofis macht in diesem Jahr Station in Schweinfurt. Den genauen Termin konnte die Stadt noch nicht nennen - das Rennen findet zwischen dem 21. und 25. August statt. Die Details werden kommende Woche veröffentlicht. Im vergangenen Jahr hat das fünftägige Etappenrennen 750.000 Fans an die Strecke gelockt. Die Live-Übertragungen in ARD und ZDF fanden ein Millionen-Publikum.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.02.2024 14:00 Uhr