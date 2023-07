Kurzmeldung ein/ausklappen Deutschland stoppt Entwicklungshilfe für Niger

Berlin: Deutschland hat seine Entwicklungshilfe für den Niger gestoppt. Nach dem Militärputsch in dem westafrikanischen Land seien schon vergangene Woche alle Zahlungen an die Regierung eingestellt worden, sagte eine Sprecherin des Entwicklungsministeriums in Berlin. Am Morgen sei entschieden worden, auch die zwischenstaatliche Entwicklungszusammenarbeit auszusetzen. Nigrische Offiziere hatten am Mittwoch den demokratisch gewählten Präsidenten Bazoum festgesetzt und für entmachtet erklärt. Nach Angaben der Militärjunta hat die abgesetzten nigrische Regierung außerdem der alten Kolonialmacht Frankreich gestattet, militärisch zu intervenieren. Die Bundesregierung hält es derzeit noch nicht für nötig, die weniger als 100 Deutschen im Niger in Sicherheit zu bringen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.07.2023 14:15 Uhr