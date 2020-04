Deutschland stockt Hilfe für Welternährungsprogramm um 150 Millionen auf

Nachrichtenarchiv - 11.04.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung unterstützt das UN-Welternährungprogramm mit zusätzlichen 150 Millionen Euro. Entwicklungsminister Müller sagte der Funke-Mediengruppe, die ärmsten Menschen würden durch die Corona-Krise besonders hart geroffen. Außerdem sei die Lage in den völlig überfüllten Flüchtlingscamps dramatisch. Die 150 Millionen sind laut Müller Teil eines umfassenden Corona-Pakets. 30 Millionen davon gingen in den Libanon, der 1,5 Millionen syrische Flüchtlinge aufgenommen habe. Mit 56 Millionen Euro trage Deutschland zur Ernährungssicherung in der Sahel-Region bei, wo Anschläge terroristischer Organisationen bereits zunähmen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.04.2020 06:00 Uhr