Deutschland stockt Hilfe für Menschen im Gazastreifen auf

Amman: Deutschland baut seine Unterstützung für die notleidende Zivilbevölkerung im Gazastreifen aus. Die humanitäre Hilfe werde sofort um 50 Millionen Euro aufgestockt, teilte Außenministerin Baerbock bei einem Besuch in der jordanischen Hauptstadt Amman mit. Dabei konzentriere man sich darauf, der Bevölkerung Nahrungsmittel zu liefern und die Gesundheitsversorgung zu verbessern. Außerdem lobte Baerbock Jordaniens Zusage einer Soforthilfe in Höhe von knapp fünf Millionen Euro. Sie appelliere an alle in der Region, insbesondere an die Golfstaaten, diesem wichtigen Beispiel zu folgen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.10.2023 01:00 Uhr