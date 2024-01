Deutschland stellt Zahlungen an UN-Palästinenserhilfswerk ein

Berlin: Deutschland bewilligt in Abstimmung mit anderen Geberländern erst einmal keine neuen Gelder mehr für das UN-Palästinenserhilfswerk. Das teilten das Auswärtige Amt und das Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung mit. Einige der Beschäftigten des Hilfswerks der Vereinten Nationen werden verdächtigt, in das Massaker vom 7. Oktober verwickelt gewesen zu sein. Sie wurden umgehend entlassen. Laut den Bundesbehörden werden bis zum Ende der Aufklärung keine neuen Mittel mehr bewilligt. Allerdings stünden aktuell ohnehin keine neuen Zusagen an. Zugleich betonten die Ministerien, die humanitäre Hilfe für die Palästinenser laufe weiter. Vor wenigen Tagen habe man die Mittel für das Internationale Komitee vom Roten Kreuz und das UN-Kinderhilfswerk Unicef um sieben Millionen Euro aufgestockt.

