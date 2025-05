Deutschland stellt sich hinter Fünf-Prozent-Ziel

Wadephul schließt sich Forderung nach höheren Nato-Verteidigungsausgaben an: Bei einem Treffen der Außenminister des Bündnisses in Antalya sagte Wadephul, man folge der Einschätzung von US-Präsident Trump. Der hatte gefordert, die Nato-Staaten sollten jeweils fünf Prozent ihrer Wirtschaftsleistung in die Verteidigung investieren. Die Bundesrepublik lag zuletzt bei einer Quote von etwas mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes.

