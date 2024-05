Deutschland stellt neuen Camping-Rekord auf

Wiesbaden: Die Deutschen haben im vergangenen Jahr einen neuen Camping-Rekord aufgestellt. Laut Statistischem Bundesamt wurde mit mehr als 42 Millionen Übernachtungen auf Camping-Plätzen der Höchstwert von 2022 erneut übertroffen - die weitaus meisten Gäste waren Einheimische. Begonnen hatte der Camping-Boom mit der Corona-Pandemie 2020. Verglichen mit dem Vorpandemiejahr 2019 lag die Zahl der Übernachtungen zuletzt um 18 Prozent höher. Am beliebtesten war Camping-Urlaub in den Bergen und an der Küste.

