Deutschland stellt Flüge aus Großbritannien ab Mitternacht ein

Nachrichtenarchiv - 20.12.2020 18:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesgesundheitsminister Spahn hat bestätigt, dass die Bundesregierung den Reiseverkehr mit Großbritannien und Südafrika ab Mitternacht einstellen wird. Dies sei wichtig, um eine Ausbreitung des neuen, mutierten Corona-Virus auf dem europäischen Festland zu verhindern, sagte Spahn im ARD-Bericht aus Berlin. Nach den Worten des Ministers sollen alle Verbindungen ausgesetzt werden, also auch solche per Schiff oder Bahn. Laut einer Verfügung des Bundesverkehrsministeriums gilt der Reisestopp zunächst bis Jahresende, der Frachtverkehr ist davon ausgenommmen. Neben Deutschland haben auch die Niederlande, Belgien, Österreich und Italien den Flugverkehr nach Großbritannien eingestellt oder werden dies in Kürze tun. Nach Aussage von Premierminister Johnson ist die in Großbritannien nachgewiesene neue Virus-Variante bis zu 70 Prozent ansteckender als die bisherige Form.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 20.12.2020 18:30 Uhr