Deutschland steht laut BKA stark im Fokus von Cyberkriminellen

Bedrohungslage durch Cyberkriminalität ist in Deutschland anhaltend hoch: Laut Lagebild Cybercrime, das Innenminister Dobrindt und BKA-Präsident Münch in Berlin vorgestellt haben, sind aber auch Ermittlungserfolge zu verzeichnen. Gleichwohl müssten die Sicherheitsbehörden durch zusätzliche Kompetenzen sowie technisch und organisatorisch weiter gestärkt werden, so Dobrindt. Zum Beispiel sollen die Möglichkeiten der Ermittler durch künstliche Intelligenz weiterentwickelt werden. Laut Dobrindt wird die Cyberkriminalität zwar aggressiver, die Gegenmaßnahmen aber effektiver.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.06.2025 13:45 Uhr