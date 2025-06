Deutschland steht im Fokus von Cyberkriminellen

Bedrohungslage durch Cyberkriminalität ist in Deutschland anhaltend hoch: Laut Lagebild Cybercrime, das Innenminister Dobrindt und BKA-Präsident Münch in Berlin vorgestellt haben, sind aber auch Ermittlungserfolge zu verzeichnen. Gleichwohl müssten die Sicherheitsbehörden durch zusätzliche Kompetenzen sowie technisch und organisatorisch weiter gestärkt werden, so Dobrindt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.06.2025 16:15 Uhr