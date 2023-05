Deutschland steckt in einer Rezession

Meldungsarchiv - 25.05.2023 10:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Wiesbaden: Die deutsche Wirtschaft steckt nun doch in einer Rezession. Das Statistische Bundesamt hat seine Daten fürs erste Quartal korrigiert - demnach ist das Bruttoinlandsprodukt um 0,3 Prozent geschrumpft. In ersten Schätzungen war das Amt noch von einer unveränderten Wirtschaftsleistung ausgegangen. Damit ging der Wert zwei Quartale hintereinander zurück - womit formal eine Rezession festgestellt wird. Vor allem die privaten Verbraucher haben zu Jahresbeginn gespart - ihre Ausgaben sanken um 1,2 Prozent. Auch der Staat gab deutlich weniger aus. Positiv war die Entwicklung im Außenhandel, am Bau und bei Maschinen und Fahrzeugen. Experten fürchten dennoch, dass auch der Rest des Jahres wirtschaftlich schwierig wird.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.05.2023 10:00 Uhr