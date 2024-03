Deutschland startet mit Sieg in Frankreich ins EM-Jahr

Lyon: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist mit einem Sieg in das EM-Jahr gestartet. In Frankreich gewann das Team von Trainer Nagelsmann am Abend mit 2:0. Florian Wirtz brachte das deutsche Team bereits nach sieben Sekunden in Führung. Er erzielte damit das schnellste Tor der deutschen Fußball-Geschichte. Kai Havertz erhöhte dann zu Beginn der zweiten Halbzeit zum 2:0-Endstand.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.03.2024 23:00 Uhr