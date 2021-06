Deutschland spielt mit Goretzka und Werner gegen England

Nachrichtenarchiv - 29.06.2021 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Im Wembley-Stadion läuft das EM-Achtelfinalspiel zwischen Deutschland und England. Das DFB-Team tritt mit Goretzka und Werner in der Startelf an, Gündogan und Gnabry sind dieses Mal nicht von Anfang an dabei. Die Partie findet vor 45.000 Zuschauern statt. Bayerns Ministerpräsident Söder hält das für unverantwortlich. Dass der Fußballverband UEFA während des laufenden Wettbewerbs die Einlasszahlen einfach so erhöht habe, sei nicht akzeptabel, so Söder. In Großbritannien sind die Corona-Fallzahlen wieder deutlich gestiegen, weil sich dort die ansteckendere Delta-Variante großflächig verbreitet hat. Mit einer gemeinsamen Aktion haben sich kurz vor Anpfiff beide Teams gegen Rassismus gewandt. Das hatten die Mannschaftskapitäne Keane und Neuer zuvor abgesprochen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.06.2021 18:00 Uhr