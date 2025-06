Deutschland spielt in der Fußball-Nationsleague gegen Frankreich

Zum Sport: Deutschland und Frankreich spielen heute in der Fußball-Nationsleague um Platz drei. Das Spiel startet um 15 Uhr in Stuttgart. Das Finale findet dann am Abend ab 21 Uhr in München zwischen Portugal und Spanien statt. - Und im Tennis hat die US-Amerikanerin Coco Gauff zum ersten Mal die French Open gewonnen. Die 21-Jährige Weltranglisten-Zweite setzte sich gegen die Nummer 1 im Tennis Aryna Sabalenka aus Belarus durch. Auch im Finale der Männer kämpfen am Nachmittag die Nummer 1 und 2 um den Titel: der Italiener Jannik Sinner und der Spanier Carlos Alcaraz. Start ist 15 Uhr.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.06.2025 09:00 Uhr