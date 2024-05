Deutschland spielt im Eröffnungsspiel der Eishockey-WM gegen Slowakei

Ostrava: In Tschechien beginnt am Nachmittag die Eishockey-Weltmeisterschaft. Die deutsche Nationalmannschaft trifft im Eröffnungsspiel auf die Slowakei. Weitere Gruppengegner sind die USA, Schweden, Lettland, Kasachstan, Polen und Frankreich. Nach dem überraschenden Final-Einzug im vergangenen Jahr ist für die Mannschaft von Bundestrainer Harold Kreis das Viertelfinale das Minimalziel. Dafür müsste Deutschland in der Gruppe mindestens Vierter werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.05.2024 11:00 Uhr