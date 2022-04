Deutschland spielt bei Fußball-WM gegen Japan und Spanien

Nachrichtenarchiv - 01.04.2022 19:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Doha: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft startet bei der Winter-WM 2022 in Katar in der Gruppe E. Damit spielt Deutschland in seinem ersten Vorrundenspiel gegen Japan. Zuvor war bereits Spanien der Auswahl von Bundestrainer Flick in Doha zugelost worden. Die FIFA zieht in diesen Minuten aus den 32 WM-Teilnehmern in Doha die Teilnehmer der acht Gruppen. Dabei arbeitet sie allerdings mit Platzhaltern, denn von den 32 Teams stehen erst 29 fest. Einige kämpfen noch um ihr WM-Ticket. So auch die beiden potentiellen Gegner Deutschlands in der Gruppe E: Entweder Costa Rica oder Neuseeland werden noch mitspielen.

