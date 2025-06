Deutschland soll mehr Geld in Raumfahrt investieren

Ministerpräsidenten fordern mehr Geld für die Raumfahrt: Die Ministerpräsidenten von Bayern, Baden-Württemberg und Bremen sind der Meinung, dass Deutschland stärker in die Branche investieren muss. Zur Begründung nannten sie den Wettbewerb im All mit den USA, Indien oder China. Das nationale Raumfahrtprogramm solle deshalb auf eine Milliarde Euro pro Jahr aufgestockt werden. Die drei Bundesländer sind die Stärksten Raumfahrt-Standorte in Deutschland.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.06.2025 12:15 Uhr