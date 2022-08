Deutschland soll in kommender Woche mehr Impfstoff gegen Affenpocken erhalten

FC Bayern startet mit Auswärtsspiel in die Champions League

München: Der FC Bayern startet auswärts in die Fußball-Champions League. Das geht aus dem Spielplan der Gruppenphase hervor, den die UEFA veröffentlicht hat. Demnach sind die Münchner am 7. September zu Gast bei Inter Mailand. Am 13. September kommt es dann in einem Heimspiel gegen den FC Barcelona zum Wiedersehen mit Ex-Bayern-Stürmer Robert Lewandowski. Das dritte Gruppen-Hinspiel gegen Viktoria Pilsen gibt es am 4. Oktober ebenfalls in der Münchner Arena. Die Rückspiele finden am 12. Oktober, 26. Oktober und 1. November statt. Der Gruppenerste und -zweite ziehen ins Achtelfinale ein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.08.2022 12:00 Uhr