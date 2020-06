Deutschland sichert sich möglichen Corona-Impfstoff

Nachrichtenarchiv - 13.06.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Deutschland und drei weitere EU-Staaten haben einen ersten Vertrag mit einem Pharmakonzern geschlossen, der einen Corona-Impfstoff liefern könnte. Wie das Gesundheitsministerium in Berlin mitteilte, haben sich die Bundesrepublik sowie Frankreich, Italien und die Niederlande beim Pharmakonzern AstraZeneca mindestens 300 Millionen Dosen gesichert. Auch andere EU-Staaten sollen davon profitieren. Weiter erklärte das Gesundheitsministerium, damit Impfstoffe zügig nach einer möglichen Zulassung in diesem oder nächstem Jahr in großer Zahl verfügbar sind, müssten Produktionskapazitäten schon jetzt vertraglich gesichert werden. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation gibt es weltweit schon mehr als hundert Projekte zur Entwicklung eines Corona-Impfstoffes.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.06.2020 23:00 Uhr