Deutschland setzt Abschiebungen nach Afghanistan aus

Nachrichtenarchiv - 11.08.2021 13:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Deutschland schiebt vorerst keine Menschen mehr nach Afghanistan ab. Das hat das Bundesinnenministerium vor kurzem mitgeteilt. Wegen der immer schlechteren Sicherheitslage in Afghanistan hat sich Innenminister Seehofer nun dazu entschieden. Nach dem Abzug der ausländischen Truppen sind am Hindukusch die Taliban auf dem Vormarsch. Zuletzt eroberten die Islamisten die strategisch wichtige Provinzhauptstadt Faisabad. In zahlreichen anderen Landesteilen toben weiterhin Kämpfe.

Quelle: BR24 Nachrichten, 11.08.2021 13:45 Uhr