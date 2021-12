Deutschland schränkt Einreisen aus Großbritannien ein

Nachrichtenarchiv - 19.12.2021 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung stuft Großbritannien als Virusvariantengebiet ein. Grund ist die dortige rapide Verbreitung der Omikron-Mutante. Die Entscheidung gilt von Montag an. Wer aus Großbritannien einreist, muss für 14 Tage in Quarantäne, auch wenn er geimpft oder genesen ist. Ein Freitesten ist nicht möglich. In London ist wegen der bedrohlichen Infektionsentwicklung inzwischen der Katastrophenfall ausgerufen worden. Die Gesundheitsminister der Länder verlangten auf einer Sondersitzung gestern zudem generell eine Verschärfung der Einreiseregeln. Demnach sollen aus Virusvariantengebieten kommende Personen künftig nur noch mit einem negativen PCR-Test einreisen dürfen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 19.12.2021 05:00 Uhr