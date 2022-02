Deutschland schließt Luftraum für russische Maschinen

Nachrichtenarchiv - 27.02.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Als Reaktion auf die russischen Angriffe in der Ukraine hat das Bundesverkehrsministerium den deutschen Luftraum für russische Maschinen geschlossen. Das bestätigte Verkehrsminister Wissing dem ARD-Hauptstadtstudio. Mehrere EU-Staaten wie Slowenien, Bulgarien, Rumänien, Polen und Tschechien sowie die baltischen Staaten hatten diesen Schritt bereits gestern vollzogen. Finnland und Dänemark schlossen sich dem heute Vormittag an. Russland selbst hatte in der Nacht bereits seinen Luftraum für viele dieser Staaten gesperrt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.02.2022 12:00 Uhr