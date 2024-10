Deutschland schließt iranische Konsulate - Teheran protestiert

Berlin: Als Reaktion auf die Hinrichtung des Deutsch-Iraners Jamshid Sharmahd lässt Bundesaußenministerin Baerbock die drei iranischen Generalkonsulate schließen. Es geht um die diplomatischen Vertretungen in München, Frankfurt am Main und Hamburg - mit insgesamt 32 iranischen Beamten. Die Botschaft in Berlin bleibt geöffnet. Baerbock sprach von einer kaltblütigen Ermordung und bezeichnete die iranische Führung als Unrechtsregime. Die Regierung in Teheran nannte die Entscheidung am Abend irrational und bestellte den Gesandten der deutschen Botschaft ein, um ihm den Protest des Iran zu übermitteln.

