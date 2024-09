Deutschland schlägt Ungarn in der Nations League

Düsseldorf: Zum Auftakt der Nations-League hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am Abend gegen Ungarn klar gewonnen. Die Elf von Trainer Nagelsmann siegte mit 5:0. Die Treffer erzielten Füllkrug, Musiala, Wirtz, Pavlovic und Havertz. Am Dienstag tritt Deutschland im zweiten Gruppenspiel in Amsterdam gegen die Niederlande an.

