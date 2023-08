Deutschland schiebt mehr abgelehnte Asylbewerber ab

Osnabrück: Die Zahl der Abschiebungen aus Deutschland ist im ersten Halbjahr um mehr als ein Viertel gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen. Es wurden gut 7.800 Personen abgeschoben, berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung" und beruft sich auf eine Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Kleine Anfrage der Linken. Betroffen waren auch mehr als 1.600 Frauen und über 1.300 Minderjährige. Die meisten wurden nach Georgien, Nordmazedonien, Albanien, Moldau und Serbien abgeschoben. Die Linke kritisierte den Anstieg. Allzu oft würden dadurch Menschen an Orte zurückgezwungen, an denen ihnen Krieg, extreme Armut und Perspektivlosigkeit drohten. Derweil will Bundesinnenministerin Faeser die Regeln für Abschiebungen verschärfen. Ende Juni lebten laut Ministerium fast 280.000 ausreisepflichtige Personen in Deutschland, davon besaßen knapp 225.000 eine Duldung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.08.2023 11:00 Uhr