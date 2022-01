Deutschland schickt Feldlazarett an Ukraine - keine Waffenlieferungen

Nachrichtenarchiv - 22.01.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung will angesichts des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine ein Feldlazarett inklusive der dafür nötigen Ausbildung an Kiew liefern. Das Projekt werde mit 5,3 Millionen Euro von Deutschland kofinanziert, sagte Verteidigungsministerin Lambrecht der "Welt am Sonntag". Waffenlieferung lehnt Lambrecht weiter ab. Die SPD-Politikerin erklärte, stattdessen solle man darüber nachdenken, bei einem russischen Einmarsch die Gaspipeline Nordstream 2 nicht in Betrieb zu nehmen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.01.2022 09:00 Uhr