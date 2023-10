Deutschland schickt 35.000 Soldaten in ständige Nato-Bereitschaft

Brüssel: Deutschland wird für die neue Abschreckungs- und Verteidigungsstrategie der Nato künftig 35.000 Soldatinnen und Soldaten in sehr hoher Bereitschaft halten. Das kündigte Verteidigungsminister Pistorius am Rande eines Nato-Treffens an. Außerdem werde man bis zu 200 Flugzeuge, Fregatten, Korvetten und vieles andere mehr zur Verfügung stellen. Die Zusage ist der deutsche Beitrag zum neuen Streitkräftemodell der Nato, das die Allianz insbesondere wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine konzipiert hat. Es sieht vor, ab 2025 insgesamt 300.000 Soldaten für mögliche Einsätze der Allianz in hoher Bereitschaft zu halten, um das Bündnisgebiet im Ernstfall schützen zu können.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.10.2023 13:00 Uhr