Deutschland schickt 15-tausend Soldaten in neue NATO-Eingreiftruppe

29.06.2022 04:00 Uhr

Madrid: Deutschland will sich mit 15-tausend Soldaten an den erweiterten Eingreifkräften der Bundeswehr beteiligen. Das kündigte Bundesverteidigungsministerin Lambrecht am Abend kurz vor Beginn des NATO-Gipfels in Madrid an. An den erweiterten NATO-Eingreifkräften sollen insgesamt mehr als 300tausend Soldaten beteiligt sein. Die Nato müsse stark sein, und das müsse sich auch in den Zahlen ausdrücken, so Lambrecht.

