Deutschland scheidet im EM-Achtelfinale gegen England aus

Schwere Unwetter setzen Landshuter Altstadt komplett unter Wasser

München: Heftige Unwetter haben in Bayern schwere Schäden angerichtet. Besonders betroffen ist Landshut in Niederbayern. Teile der Altstadt standen zeitweise komplett unter Wasser. Sturzbäche gingen nieder, zahlreiche Bäume stürzten um, Keller liefen voll. Stromkästen und Öltanks wurden beschädigt, Gullideckel wurden nach oben gedrückt und Autos weggeschwemmt. Bei der Landshuter Feuerwehr gingen mehr als 600 Notrufe ein, wie ein Sprecher mitteilte. Auch in der Oberpfalz, in Oberbayern, in Franken und in Schwaben war die Feuerwehr im Dauereinsatz. Einige Bahnstrecken sind noch immer gesperrt. Berichte über Verletzte gibt es nicht. Die Unwetter, die zunächst Bayern erfasst hatten, zogen in den frühen Morgenstunden Richtung Norden. In Bochum und Krefeld in Nordrhein-Westfalen regnete es so stark, dass in einigen Kellern das Wasser bis zur Decke stand. Viele Feuerwehreinsätze gab es auch in Hessen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.06.2021 06:00 Uhr