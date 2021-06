Deutschland scheidet im EM-Achtelfinale aus - Ukraine erstmals im Viertelfinale

Nachrichtenarchiv - 30.06.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Herzogenaurach: Früher als sich viele erhofft haben, ist die Ära von Joachim Löw als Fußball-Bundestrainer vorbei. Nach der 0 zu 2-Niederlage der deutschen Mannschaft gegen England im EM-Achtelfinale beendet Löw nach 198 Spielen unter seiner Führung die Arbeit beim DFB. Sein Nachfolger wird der ehemalige Bayerntrainer Hansi Flick. Im EM-Viertelfinale treffen die Engländer am Samstag in Rom auf die Ukraine, die wiederum ihr Achtelfinalspiel gegen Schweden mit 2 zu 1 in der Verlängerung gewinnen konnte. Das deutsche Team ist noch in der Nacht in sein Quartier in Herzogenaurach gereist. Von dort aus dürfen die Spieler im Lauf des Tages nach einer gemeinsamen Verabschiedung nach Hause fahren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.06.2021 09:00 Uhr