Deutschland schaltet die letzten AKW ab

Meldungsarchiv - 16.04.2023 11:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Landshut: Die letzten drei Kernkraftwerke in Deutschland sind abgeschaltet. Damit geht nach mehr als 60 Jahren Kernkraft eine Ära zu Ende. Als letztes wurde um kurz vor Mitternacht Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg vom Netz genommen. Der Rückbau - vor allem die Lagerung von weit über tausend Behältern Atommüll - dürfte noch lange dauern. Bis zum Schluss wurde über den Zeitpunkt des Ausstiegs gestritten: Bayerns Ministerpräsident Söder würde Isar 2 gerne in Landesverantwortung weiter betreiben, wie er in einem Zeitungsinterview mitteilte. Dafür verlangte er vom Bund die nötige Änderung des Atomgesetzes. Dies gilt derzeit politisch allerdings als ausgeschlossen. Gleichzeitig hat zum ersten Mal seit 15 Jahren ein neues AkW in Europa den Betrieb aufgenommen. In Finnland lieferte Olkiluoto-3 in der Nacht zum ersten Mal Strom. Es ist der leistungsfähigste Reaktor Europas.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.04.2023 11:00 Uhr