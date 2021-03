Deutschland schafft Klimaziel wegen Corona-Krise doch noch

Schulleiter plädieren für längeren Distanzunterricht von älteren Schülern

Hamburg: Der Verband der Schulleiter in Deutschland hat sich dafür ausgesprochen, den Distanzunterricht für ältere Schülerinnen und Schüler forzuführen. Aufgrund der steigenden Zahl von Corona-Neuinfektionen sei eine Öffnung jetzt nicht zu verantworten, so die Verbandsvorsitzende Wolters-Vogeler in den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Wörtlich sprach die Verbandsvorsitzende von einem "Ritt auf der Rasierklinge". Es sei widersinnig, angesichts der derzeitigen Zahlen die Schüler im großen Stil an die Schulen zurückzuholen. Grundschüler und Kinder mit sonderpädagogischen Förderbedarf sollten nach Ansicht von Wolters-Vogeler jedoch sobald wie möglich in den Präsenzunterricht zurückkehren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.03.2021 09:00 Uhr