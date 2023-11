Deutschland sagt Ukraine weitere Militärhilfen über 1,3 Milliarden zu

Kiew: Deutschland unterstützt die Ukraine mit weiteren Militärhilfen im Umfang von 1,3 Milliarden Euro. Das hat Verteidigungsminister Pistorius bei seinem Besuch in Kiew angekündigt. Er sagte bei einer Pressekonferenz mit seinem ukrainischen Kollegen Umerow, das werde helfen, die russische Aggression zu bekämpfen. Laut Pistorius werden auch weitere Flugabwehrraketen vom Typ Iris-T sowie Artillerie-Munition und Anti-Panzer-Minen geliefert. Pistorius war in der Früh in die Ukraine gereist, auch um den zehnten Jahrestag des pro-europäischen Aufstands auf dem Maidan-Platz in Kiew zu würdigen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.11.2023 18:00 Uhr