Deutschland sagt Ukraine weitere Militärhilfen über 1,3 Milliarden zu

Kiew: Bundesverteidigungsminister Pistorius hat der Ukraine weitere Militärhilfen in Höhe von 1,3 Milliarden Euro zugesagt. Das hat Pistorius bei einem Treffen mit seinem ukrainischen Kollegen Umerow in Kiew bekannt gegeben. In dem Paket enthalten sind unter anderem vier weitere Luftabwehrsysteme sowie Artilleriemunition. Pistorius hatte zuvor die Demonstrantinnen und Demonstranten der Maidan-Proteste in Kiew im Jahr 2013 gewürdigt. Am heutigen zehnten Jahrestag des Beginns der Demonstrationen legte Pistorius Blumen an der Gedenkstätte ab.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.11.2023 16:00 Uhr