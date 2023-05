Deutschland sagt der Ukraine milliardenschwere Waffenlieferung zu

Meldungsarchiv - 13.05.2023 10:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Als Zeichen der Solidarität hat die Bundesregierung der Ukraine eine weitere, umfangreiche Waffenlieferung zugesagt. Einen entsprechenden Bericht des "Spiegel" hat das Verteidigungsministerium am Vormittag bestätigt. Demnach handelt es sich um Waffen im Wert von rund 2,7 Milliarden Euro. Darunter sind unter anderem 20 weitere Marder-Schützenpanzer, 30 Leopard-1-Panzer und 4 Flugabwehrsysteme vom Typ Iris. Verteidigungsminister Pistorius erklärte, mit diesem - so wörtlich - wertvollen Beitrag zeige Deutschland, dass es mit seiner Unterstützung der Ukraine ernst sei. Der ukrainische Präsident Selenskyj ist mittlerweile in Rom eingetroffen.Dort wird er von Staatspräsident Mattarella und voraussichtlich auch von Ministerpräsidentin Meloni empfangen. Morgen wird Selensky mit dem Aachener Karlspreis ausgezeichnet. Ob er dazu nach Deutschland kommt oder per Video zugeschaltet wird, ist noch offen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.05.2023 10:45 Uhr