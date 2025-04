Deutschland sagt Bürgerkriegsopfern im Sudan weitere Hilfe zu

Deutschland kündigt neue Hilfsgelder für den Sudan an: Die Zusage von 125 Millionen Euro kommt am Tag vor einer internationalen Konferenz für das Bürgerkriegsland. Die geschäftsführende Außenministerin Baerbock erklärte, man übernehme Verantwortung, um das Leid der Menschen in der Region zu lindern. Im Sudan sind nach UN-Angaben fast 13 Millionen Menschen aus ihrer Heimat vertrieben worden, es handelt sich zu fast 90 Prozent um Frauen und Kinder. In dem Land liefern sich die RSF-Miliz und die Armee seit zwei Jahren einen blutigen Machtkampf.

