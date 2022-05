Deutschland rutscht im Ranking zur Pressefreiheit auf Rang 16

Frauen bekommen immer später erstes Kind

Wiesbaden: In Deutschland bekommen Frauen immer später ihr erstes Kind. Im Schnitt sind sie laut Statistischem Bundesamt bei der ersten Geburt 30 Jahre alt, vor zehn Jahren lag das Durchschnittsalter noch bei 29. Drei Prozent der Mütter sind bei der Geburt ihres ersten Kindes sogar über 40. Eine ähnliche Entwicklung gibt es in anderen Ländern Europas. Am ältesten sind die Erstgebärenden in Italien mit im Schnitt 31,4 Jahren. Auch Spanien liegt über den deutschen Werten. Am jüngsten sind Mütter in Bulgarien - ihr erstes Kind bekommen sie mit 26 Jahren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.05.2022 13:00 Uhr