Deutschland richtet neue Fördertöpfe für Wasserstoff ein

Nachrichtenarchiv - 15.11.2022 12:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Scharm el Scheich: Deutschland will auch im Ausland die Nutzung von grünem Wasserstoff als klimafreundliche Energiequelle vorantreiben. Bei der Weltklimakonferenz in Ägypten hat Entwicklungsministerin Schulze zwei neue Fördertöpfe im Umfang von insgesamt 550 Millionen Euro angekündigt. Damit sollen private Investitionen in einem wesentlich größeren Umfang angeschoben werden. Funktionieren soll das unter anderem, weil Investoren staatlich unterstützte Projekte als sicherer einstufen. Schulze verwies darauf, dass es Programme zur Förderung von grünem Wasserstoff bisher vor allem in reichen Ländern gibt. Das wolle man ändern, so die SPD-Politikerin. Die Gewinnung von Wasserstoff ist sehr energieaufwendig. Werden dabei aber erneuerbare Energien eingesetzt, ist die Klimabilanz gut. Bei der Nutzung fällt als Abfallprodukt Wasser an, während es bei fossilen Brennstoffen das klimaschädliche Kohlendioxid ist.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.11.2022 12:45 Uhr