Deutschland reagiert scharf auf weitere Hinrichtungen im Iran

Berlin: Der bayerische Innenminister Herrmann hat sich skeptisch über die Pläne der Bundesregierung für ein schärferes Waffenrecht geäußert. In BR24 warnte er davor, mit Kanonen auf Spatzen zu schießen. Herrmann nannte es aber richtig, beispielsweise Schreckschusspistolen in den Kleinen Waffenschein miteinzubeziehen, so dass nicht jeder so etwas nach Belieben kaufen könne wie ein Feuerzeug. Nach einem Gesetzentwurf des Bundesinnenministeriums, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, sollen halbautomatische Feuerwaffen Privatleuten verboten sein. Das Ministerium plant außerdem, die Voraussetzungen für neue Waffenhalter zu verschärfen. Sie sollen künftig ein fachärztliches oder psychologisches Zeugnis vorlegen müssen.

Castrop-Rauxel: Im Zuge der Ermittlungen um die mutmaßliche Planung eines islamistischen Anschlags sind auch in den Garagen der beiden Verdächtigen keine Giftstoffe gefunden worden. Ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf sagte, im Ergebnis habe man nichts Beweisrelevantes gefunden. Zwischenzeitlich seien umliegende Häuser evakuiert worden, um eine mögliche Gefährdung der Anwohner auszuschließen. Der Sprecher sagte weiter, ein gefundenes Paket sei ungefährlich gewesen. In der Nacht zum Sonntag waren in Castrop-Rauxel zwei Brüder festgenommen worden. Die beiden Iraner sollen versucht haben, Gift für einen islamistisch motivierten Anschlag zu beschaffen.

Berlin: Die Bundesregierung hat scharf auf die Hinrichtung von zwei weiteren Demonstranten im Iran reagiert. Bundeskanzler Scholz sprach von einem entsetzlichen Vorgehen. Er forderte das Regime in Teheran per Twitter auf, keine Todesurteile mehr zu vollstrecken und zu Unrecht Inhaftierte sofort freizulassen. Außenministerin Baerbock ließ erneut den iranischen Botschafter ins Auswärtige Amt einbestellen. Dem Botschafter wird nach ihren Worten unmissverständlich klargemacht werden, dass die brutale Repression, die Unterdrückung und die Terrorisierung der eigenen Bevölkerung sowie die jüngsten beiden Hinrichtungen nicht ohne Folge bleiben werden. Im Iran waren am Samstag zwei Demonstranten hingerichtet worden, weil sie angeblich für den Tod eines Sicherheitsbeamten verantwortlich sein sollen.

Berlin: Die Bundesregierung will der Ukraine auch weiterhin keine Leopard-2-Panzer liefern. Ihr Sprecher Hebestreit verwies darauf, dass Berlin Kiew bereits 40 Panzer vom Typ Marder zugesagt hat. Die Lieferung soll bis Ende März erfolgen. Es sei noch nicht klar, woher die Marder genau kämen, so der Regierungssprecher. Man sei aber im engen Austausch mit Industrie und internationalen Partnern. Denn aus Beständen der Bundeswehr sollen möglichst wenige zur Verfügung gestellt werden. Zuvor hatten sich führende Politiker von FDP und Grünen für die Lieferung von Leopard-Panzern an die Ukraine ausgesprochen.

Brasilia: Nach dem Sturm radikaler Anhänger von Ex-Präsident Bolsonaro auf das Regierungsviertel haben brasilianische Sicherheitskräfte etwa 1.200 von ihnen festgenommen. Schwer bewaffnete Soldaten und Polizisten räumten ein Camp der Bolsonaro-Anhänger in der Hauptstadt und brachten diese in 40 Bussen zum Sitz der Bundespolizei, wie im Fernsehen zu sehen war. Der Oberste Gerichtshof hatte zuvor angeordnet, das Lager innerhalb von 24 Stunden zu räumen. Zugleich läuft die Suche nach den Hintermännern des Umsturzversuchs. Tausende Bolsonaro-Anhänger hatten gestern Parlament, Präsidentenpalast und Oberstes Gericht in Brasilia gestürmt und verwüstet.

New York: Der UN-Sicherheitsrat hat einstimmig für eine Verlängerung der Hilfen im Nordwesten Syriens gestimmt. Damit können etwa vier Millionen notleidende Menschen mit Lebensmitteln, Unterkünften und medizinischen Hilfsgütern versorgt werden. Russland hatte in der Vergangenheit mehrmals gegen die Lieferungen gestimmt, weil alle Hilfen von der Regierung in Damaskus kontrolliert werden müssten. Die Region wird von Rebellen und Extremisten kontrolliert. Die Regierung von Präsident al-Assad hat dort keinen Einfluss.

Genf: Pakistan hat für den Wiederaufbau nach den verheerenden Überschwemmungen Finanzzusagen in Milliardenhöhe bekommen. Insgesamt wurden dem Land nach Angaben seiner Regierung bei einer UN-Konferenz in Genf mehr als neun Milliarden US-Dollar versprochen. Allein die islamische Entwicklungsbank sagte fast die Hälfte der Gesamtsumme zu. Deutschland versprach 84 Millionen Euro etwa für den Bau von Regenrückhaltebecken und Entwässerungssystemen. In Pakistan stand im vergangenen Sommer nach beispiellos starken Monsunregen rund ein Drittel des Landes unter Wasser. Acht Millionen Menschen wurden obdachlos.

Berlin: Vor der geplanten Räumung des Dorfes Lützerath haben die Grünen vor einer harten Konfrontation gewarnt. Die Co-Vorsitzende der Partei Lang sagte, Deeskalation aller Beteiligten sei jetzt das Gebot der Stunde. Trotzdem habe sie Verständnis für Menschen, die jetzt in Lützerath demonstrieren. Verfassungsschutzpräsident Haldenwang warnte unterdessen vor einer Radikalisierung der Proteste im Braunkohlerevier. Er sagte der Tageszeitung "taz", der Protest werde für den Verfassungsschutz relevant, wenn Linksextremisten versuchten, friedliche demokratische Proteste für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. Solche Versuche nähme er bereits wahr. Der Energiekonzern RWE will das rheinische Lützerath in Nordrhein-Westfalen abreißen, um die darunter gelegene Kohle abzubauen.

Regensburg: Mehr als zwei Jahre nach der Vergewaltigung einer Radfahrerin hat die Polizei nach BR-Informationen einen Tatverdächtigen festgenommen. Nähere Angaben zum Verdächtigen und den Umständen der Tat will die Polizei erst morgen machen. Bisher ist bekannt, dass am 2. November 2020 eine junge Frau im Regensburger Donaupark unterwegs war, als sie von einem Mann mit einem vorgehaltenen Revolver überfallen und anschließend vergewaltigt wurde. Bereits in den Nächten zuvor war es zu Angriffen auf zwei weitere Frauen gekommen.

Das Wetter in Bayern: In der Nacht vereinzelt Regen, an den Alpen Schnee