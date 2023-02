Deutschland produziert wieder Panzermunition

Nachrichtenarchiv - 14.02.2023 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Deutschland wird die Produktion von Munition für den Flugabwehrpanzer Gepard wieder aufnehmen. Nach Angaben von Verteidigungsminister Pistorius sind die Verträge mit dem Rüstungskonzern Rheinmetall unterschrieben. Pistorius appellierte an die deutsche Rüstungsindustrie, die Kapazitäten für die Produktion hochzufahren. Zuvor hatte etwa NATO-Generalsekretär Stoltenberg vor knappen Munitionsbeständen gewarnt. Auch der frühere Bundeswehr-General Brauß bezeichnete im BR24 Thema des Tages den Mangel an Munition als generelles Problem in Europa. In den vergangenen Jahren sei die systematische Beschaffung und Erneuerung von Munition vernachlässigt worden. - In Brüssel sind Vertreter der USA und 50 weiterer Länder der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe zusammengekommen, um über weitere Militärhilfen für Kiew zu beraten. Am Nachmittag beginnt dann ein zweitägiges Treffen der NATO-Verteidigungsminister.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.02.2023 10:45 Uhr