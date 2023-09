Deutschland positioniert sich für UN-Nachhaltigkeitsgipfel

Berlin: Beim morgen beginnenden UN-Nachhaltigkeitsgipfel in New York will Deutschland zwölf sogenannte Schlüsselbeiträge zum Erreichen der Nachhaltigen Entwicklungsziele der Agenda 2030 einbringen. Eine entsprechende Presseerklärung haben Bundesentwicklungsministerin Schulze und Bundesumweltministerin Lemke heute veröffentlicht. Schulze erklärt darin, es werde höchste Zeit für eine Aufholjagd auf dem Weg zu den Nachhaltigkeitszielen. Sie werde sich beim UN-Gipfel für eine Reform der Weltbank einsetzen, damit diese mehr Spielraum für günstige Kredite habe. Auch einen Ansatz zur Geschlechtergerechtigkeit will sie in New York einbringen. Neue Zusagen aus dem Bundesentwicklungsministerium sollten zum allergrößten Teil in Projekte fließen, die die Situation von Frauen und Mädchen verbessern. Auch Bundeskanzler Scholz wird am Nachhaltigkeitsgipfel teilnehmen und am Dienstag vor der UN-Vollversammlung in New York sprechen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.09.2023 13:30 Uhr