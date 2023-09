Deutschland, Polen und Tschechien gründen Taskforce gegen illegale Einwanderung

Berlin: Im Kampf gegen Schleuserkriminalität haben Deutschland, Polen und Tschechien eine engere Zusammenarbeit ihrer Sicherheitsbehörden vereinbart. Wie das Bundesinnenministerium mitteilte, soll eine gemeinsame Taskforce unter dem Dach der europäischen Polizeibehörde Europol eingerichtet werden. Geplant sind auch gemeinsame Streifen auf polnischem und tschechischem Staatsgebiet - das heißt, dass deutsche Bundespolizisten auch jenseits der Grenze im Einsatz sein können. Aus dem Innenministerium hieß es, man wolle gemeinsam das grausame Geschäft der Schleuserbanden zerschlagen, die mit der Not von Menschen maximalen Profit machten. Ministerin Faeser hatte erst am Mittwoch angekündigt, mit flexiblen Schwerpunktkontrollen die Schleierfahnder an der Grenze unterstützen zu wollen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.09.2023 14:00 Uhr