Deutschland nicht mehr EU-Spitzenreiter bei Asylanträgen

Berlin: Zum ersten Mal seit Jahren steht Deutschland bei den Asylanträgen nicht mehr an erster Stelle in der EU. Das zeigen Zahlen der EU-Kommission, über die die Welt am Sonntag berichtet. Spitzenreiter ist demzufolge jetzt Frankreich, dort wurden zwischen Anfang Januar und Ende März fast 41.000 Asylanträge registriert. Danach folgt Spanien und erst auf Rang Drei Deutschland. Hier ist die Zahl der Asylgesuche um 41 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gesunken, auf etwas über 37.000. Die meisten Anträge kamen von Menschen aus Syrien, Afghanistan und der Türkei. - Der Deutsche Landkreistag fordert einen generellen Aufnahmestopp von Migranten aus Kriegs- und Krisengebieten. Verbandspräsident Brötel sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", die Menschen sollten besser in angrenzenden Bereichen der Krisenregionen bleiben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.04.2025 09:00 Uhr