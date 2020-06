Deutschland muss laut Merkel mehr für Verteidigung ausgeben

Russischer Starregisseur Serebrennikow wird zu Bewährungsstrafe verurteilt

Moskau: Ein russisches Gericht hat den Starregisseur Kirill Serebrennikow in einem umstrittenen Verfahren zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Er muss damit nicht in Haft. Konkret ging es um die Veruntreuung von Fördergeldern. Dem 50-Jährigen wird vorgeworfen, rund 1,6 Millionen Euro unterschlagen zu haben. Serebrennikow beteuerte stets seine Unschuld. Das Verfahren gegen den auch in Deutschland bekannten Regisseur gilt als Schauprozess gegen die liberale Kunstszene in Russland. Zahlreiche russische Künstler veröffentlichten im Vorfeld der Urteilsverkündung Videos, in denen sie ein ungerechtes Justizsystem beklagten. Auch Kanzlerin Merkel sowie internationale Stars hatten sich für den Filme- und Theatermacher eingesetzt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.06.2020 17:00 Uhr