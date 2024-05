Deutschland muss laut CDU-Chef Merz nicht kriegsfähig werden

Erfurt: CDU-Chef Merz hat sich gegen die Forderung von Bundesverteidigungsminister Pistorius ausgesprochen, Deutschland müsse kriegsfähig gemacht werden. Auf dem Katholikentag erklärte Merz, christdemokratische Friedenspolitik müsse am geeinten Europa arbeiten. Dazu gehöre in dieser Zeit der großen machtpolitischen Umbrüche auch und gerade die Vorsorge für die Verteidigungs- und Wehrfähigkeit Europas, so der CDU-Chef. Das Wort Kriegsfähigkeit erscheine ihm in diesem Zusammenhang in mehrfacher Hinsicht deplatziert, ergänzte Merz. Verteidigungsminister Pistorius hatte im vergangenen Jahr mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gefordert, Deutschland müsse kriegstüchtig werden.

