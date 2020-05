Deutschland lockert Grenzkontrollen

Nachrichtenarchiv - 13.05.2020 19:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung will die corona-bedingten Grenzschließungen und Kontrollen von diesem Samstag an schrittweise lockern. Das kündigte Bundesinnenminister Seehofer an. An den Landesgrenzen soll dann gar nicht mehr oder nur noch stichprobenartig kontrolliert werden. Bis Mitte Juni sollen die Grenzen zu den Nachbarländern wieder komplett offen sein, wenn das Infektionsgeschehen dies zulasse. Bereits heute öffnete die Bundespolizei mehrere Übergänge zu Österreich, die zuletzt geschlossen waren. Bayerns Innenminister Herrmann sprach von einem wichtigen Schritt. Die Quarantäneregeln für Einreisende will der Freistaat vorerst aber noch nicht aufheben. Der tschechische Ministerpräsident Babis will die Grenze nach Deutschland bis Mitte Juni weitgehend geschlossen halten. Babis erklärte, die Situation sehe in Deutschland - insbesondere in Bayern - nicht ideal aus.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 13.05.2020 19:45 Uhr