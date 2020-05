Deutschland lockert ab Samstag Grenzkontrollen

Nachrichtenarchiv - 13.05.2020 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Kontrollen an den deutschen Grenzen wegen der Corona-Pandemie werden schrittweise zurückgefahren. Ab Samstag werde nur noch stichprobenartig kontrolliert, kündigte Bundesinnenminister Seehofer an. Die Grenze zu Luxemburg werde komplett geöffnet. Mit Dänemark, Polen und Tschechien soll noch über das weitere Vorgehen beraten werden. Ziel der Bundesregierung ist laut Seehofer ein freier Reiseverkehr im Schengenraum ab Mitte Juni. In der Opposition stößt der Zeitplan auf geteiltes Echo: Den Grünen gehen die Grenzöffnungen nicht schnell genug. Die FDP sprach von einem guten Signal. Auch die EU-Kommission empfiehlt, angesichts rückläufiger Infektionszahlen die Grenze schrittweise wieder zu öffnen. Wichtig sei aber ein gemeinsamer Ansatz der EU-Staaten, hieß es heute aus Brüssel.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.05.2020 17:00 Uhr