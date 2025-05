Deutschland liegt bei Home-Office weit vorne

Beschäftigte in Deutschland arbeiten vergleichsweise oft von zuhause: Hierzulande sind es im Schnitt eineinhalb Tage pro Woche, hat eine Umfrage des ifo Instituts unter Arbeitnehmern mit Hochschulabschluss ergeben. Spitzenreiter sind die Kanadier mit knapp 2 Tagen pro Arbeitswoche. Am wenigsten verbreitet ist Homeoffice in Südkorea mit knapp einem halben Tag pro Woche.

