Deutschland liefert weitere Schützenpanzer Marder an die Ukraine

Berlin: Deutschland hat der Ukraine weitere zehn Marder-Schützenpanzer und andere Rüstungsgüter geliefert. Das teilte die Bundesregierung am Abend mit. Demnach gehörten zu der Militärhilfe auch ein zweites Flugabwehrsystem Skynex, Munition und schweres Gerät. Russland hatte zuletzt seine Luftangriffe verstärkt. Bei einem Raketenangriff auf die Hafenstadt Odessa in der Südukraine sind nach Angaben des Gouverneurs gestern mindestens vier Menschen getötet worden. 28 weitere wurden teils lebensgefährlich verletzt. Die Geschosse hätten Wohngebäude und zivile Infrastruktur beschädigt. Über den Hafen von Odessa am Schwarzen Meer wird ein Großteil der ukrainischen Getreideexporte abgewickelt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.04.2024 01:00 Uhr