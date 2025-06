Deutschland liefert weiter keine "Taurus"-Waffensysteme an Kiew

Pistorius stellt weitere Militärhilfe in Aussicht: Der Bundesverteidigungsminister sagte bei einem Besuch in Kiew, mit den knapp zwei Milliarden Euro sollten unter anderem Raketen mit großer Reichweite finanziert werden. Deutschland plane weiterhin keine Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.06.2025 17:45 Uhr